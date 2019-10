Tragedia a Nova Milanese, dalle acque del Villoresi affiora un cadavere: si indaga

Il corpo senza vita di un anziano è stato recuperato nella tarda mattinata di martedì 29 ottobre nel canale Villoresi a Nova Milanese. Il cadavere è stato avvistato da alcuni passanti che hanno notato il corpo galleggiare e hanno dato l'allarme.

Tutto è successo poco prima delle 12.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In via Fabio Filzi, all'angolo con via Garibaldi, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Desio. Per l'uomo purtroppo non c'era già più nulla da fare e il cadavere è stato recuperato dai pompieri. Al momento la vittima non è ancora stata identificata, si tratta di un uomo di circa settant'anni.

Non è nota nemmeno la circostanza del decesso e non si può al momento escludere che si possa essere trattato di un gesto volontario.