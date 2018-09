Paderno Dugnano, cadavere ripescato dalle acque del canale Villoresi: è morto un 70enne

Tragedia nel pomeriggio di domenica 23 settembre a Paderno Dugnano dove è stato trovato il cadavere di un anziano di 70 anni che si era allontanato da casa.

L'allarme è scattato intorno alle 18.40 in via Marconi a Limbiate dove è stata trovata l'auto del 70enne, sono scattate le ricerche che si sono subito concentrate lungo il corso d'acqua artificiale, come riferito da MonzaToday. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese con i sommozzatori di Milano. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno perlustrato il canale fino a Paderno Dugnano dove, all'altezza di Palazzolo, è stata trovata la salma. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un drammatico incidente. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine.