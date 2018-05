Cade mentre è in bici, ha un malore: portato in ospedale in elicottero

E' caduto mentre era in sella alla sua bicicletta e ha accusato un malore: un uomo di 71 anni è stato soccorso in codice rosso a Vaprio d'Adda, in provincia di Milano, nel pomeriggio di sabato 26 maggio, intorno alle quattro.

L'uomo si trovava in via Venticinque Aprile. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 anche con l'elicottero di soccorso. E proprio in elicottero il 71enne è stato trasferito al San Raffaele, dopo la necessaria rianimazione sul posto ad opera dei soccorritori. Per prassi sono stati avvertiti anche i carabinieri della compagnia di Monza.

Al momento non è possibile stabilire se l'uomo abbia avuto un malore in seguito al quale ha perso il controllo del suo mezzo o, viceversa, sia caduto e poi abbia accusato un malore.