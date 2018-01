E' stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata un uomo di 55 anni caduto da un cavallo in un maneggio, a Casarile (Milano).

L'incidente, secondo quanto rivelato dal 118, è avvenuto poco prima delle 19 di martedì.

L'uomo è stato soccorso da due ambulanze e l'elisoccorso in via Cascina Colombera, è stato trasportato in elicottero al Niguarda.