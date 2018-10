22enne cade da cavallo nel piacentino: in ospedale in elicottero

Disgrazia in provincia di Piacenza per una 22enne milanese. La ragazza, come segnala il quotidiano il Piacenza, ha battuto violentemente la testa cadendo da cavallo.

E' successo nel pomeriggio del 4 ottobre. La giovane si trovava in un maneggio nei pressi di Cernusca di Travo, in sella a un cavallo: è caduta (l'esatta ragione non è chiara ed è al vaglio) e ha battuto il capo: immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Maggiore del capoluogo piacentino.

Secondo i medici, ha riportato un trauma cranico e altre lesioni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.