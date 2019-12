Incidente all'ippodromo di San Siro, 49enne cade da cavallo: ferito gravemente

Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da cavallo. È accaduto nella prima mattinata di martedì 24 dicembre verso le 7:30 all'Ippodromo di San Siro. Sul posto sono accorse ambulanza e automedica del 118 e la polizia locale.

A causa di un trauma al bacino e delle ferite riportate per il violento impatto al suolo, la vittima è stata trasportata in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il 49enne era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Lo riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza. Dopo il trasporto nel nosocomio, l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.