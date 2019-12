Milano, uomo cade in una fossa transennata in via Tadino: lo salvano i pompieri. Le immagini

Momenti di apprensione per un uomo di 49 anni che è caduto accidentalmente in uno scavo transennato in via Alessandro Tadino, davanti a piazzale Guglielmo Oberdan a Milano.

L'incidente si è verificato intorno alle 20 di sabato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

Uomo cade in un fosso in via Tadino

Lo scavo - realizzato per alcuni lavori sulla strada - era ben transennato, stando alle prime informazioni. A tirare fuori l'uomo ci hanno pensato i pompieri del Nucleo Saf. Il 49enne è stato poi trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano.

Incidente a Il Centro di Arese

Dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, un operaio è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro a 'Il Centro' di Arese: è stato schiacciato da un compattatore di rifiuti.