Melchiorre Gioia, grata del marciapiede le cede sotto i piedi: donna precipita e si ferisce

Stava camminando sul marciapiede quando una grata ha improvvisamente ceduto facendola precipitare per circa un metro e mezzo, sotto il livello della strada. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre, poco prima delle 16, in via Melchiorre Gioia, all'altezza del civico 42. La sventurata protagonista dell'episodio è una donna di 63 anni, che è rimasta ferita per lo schianto al suolo.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica del 118, e la polizia locale. La 63enne è stata soccorsa dal personale sanitario per poi essere trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, a causa delle contusioni riportate.

L'area è poi stata transennata dalle forze dell'ordine e dai pompieri che hanno anche messo in sicurezza il marciapiede dove è avvenuto l'incidente.