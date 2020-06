Cade in casa e viene portato in ospedale: lì scivola in bagno, batte la testa e muore

La caduta in casa e la corsa in ospedale. Lì, in bagno, un'altra scivolata. Poi l'operazione disperata e il drammatico epilogo. Tragedia martedì a Milano, dove un uomo di 47 anni - Lino Nuzzaci, salentino di Soleto - è morto al termine di una incredibile serie di eventi al momento ancora poco chiari, tanto che i familiari hanno formalizzato una denuncia per vederci chiaro.

Stando a quanto ricostruito da LeccePrima, il 47enne era venuto a Milano per trascorrere qualche giorno con la compagna. In mattinata, proprio a casa della donna, ha verosimilmente accusato un malore ed è caduto. Nessuna particolare conseguenza o lesione, ma sembrerebbe che quella improvvisa perdita di equilibrio abbia allarmato la coppia, che si è così rivolta al 118.

I sanitari hanno soccorso l'uomo e, dopo un accertamento nell'abitazione, hanno preferito sottoporlo a ulteriori esami, tra cui una Tac in ospedale. Stando a quanto si apprende in questa prima fase di ricostruzione della drammatica vicenda, sembrerebbe che Lino, in attesa dell’accertamento clinico o comunque del suo esito, si sia recato nel bagno dell’ospedale dove sarebbe scivolato, battendo violentemente la testa sul pavimento. Soccorso direttamente dal personale sanitario dell’ospedale, il 47enne è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico al capo ma non ce l’ha fatta: è morto davanti agli occhi dei medici, tra la disperazione della sua compagna e dei famigliari, a centinaia di chilometri di distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli stessi famigliari hanno subito raggiunto Milano, appena appresa la tragica notizia. La salma del 47enne è stata trattenuta nell’obitorio dell’ospedale milanese, su disposizione dell’autorità giudiziaria. I parenti hanno sporto formale denuncia per avere risposte sull’accaduto. Sarà necessario conferire l’incarico al medico legale affinché esegua l’autopsia sul corpo dell'uomo.