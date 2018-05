Blocca la metro di Milano per raccogliere la pizza caduta sui binari: denunciato 32enne

Provoca la sospensione della circolazione della metropolitana per recuperare un cartone della pizza caduto sui binari. Per questo motivo un uomo cinese di 32 anni è stato indagato dalla polizia per interruzione di pubblico servizio.

L'episodio è accaduto attorno alle 22.30 nella fermata Duomo. L'uomo è sceso sui binari per recuperare il cartone, senza badare al possibile passaggio dei convogli.

A quel punto l'addetto Atm presente in stazione ha dato l'allarme e attivato i dispositivi di emergenza per togliere la tensione e bloccare la circolazione. Gli agenti della polfer hanno identificato l'asiatico e lo hanno denunciato.