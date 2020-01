Scivola dalla scala da Scientology, fa un volo di 4 metri e si schianta al suolo: ferito 28enne

Stava cambiando una plafoniera quando ha perso l'equilibrio e ha fatto un volo di quattro metri per poi schiantarsi sul cemento. È successo nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio, verso le 17:30, nella sede di Scientology, in viale Fulvio Testi 327. A rimanere ferito, per fortuna non in modo grave, un operaio di 28 anni.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e la polizia di Stato. A causa dello schianto al suolo, il ragazzo, un italiano del '91, ha riportato una frattura alla gamba e alla caviglia e si è ferito alla testa. Dopo essere stato soccorso sul luogo dell'incidente è stato trasportato all'ospedale in ambulanza al Cto, in codice giallo.