Sesto, cade dalle scale in stazione e batte la testa a terra: ragazzo di ventotto anni in coma

Dramma sabato mattina nella stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. Un ragazzo di ventotto anni, stando alle primissime informazioni raccolte, è caduto dalle scale mentre cercava di scendere nel sottopasso tra il binario 5 e 6.

Nella caduta il giovane ha battuto con violenza la testa ed è rimasto a terra esanime. Soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, allertata alle 8.19, il 28enne è stato portato al Niguarda in condizioni disperate: al momento, secondo quanto riferito dagli stessi sanitari, è in coma e in pericolo di vita.

In stazione sono intervenuti anche gli agenti della Polfer, tra i primi a dare l'allarme. I poliziotti stanno cercando di ricostruire le cause di quello che, ad ora, sembra essere un tragico incidente.