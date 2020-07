Incidente sul lavoro, uomo cade dalla scala mentre monta la tenda da sole: è grave

Il volo dalla scala. L'impatto con il suolo, tremendo. E il viaggio in elicottero verso l'ospedale. Infortunio sul lavoro martedì pomeriggio a Cusago, nel Milanese, dove un uomo di 66 anni - un artigiano italiano - è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto mentre montava una tenda da sole fuori da un appartamento di via Cisliano.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Corsico, l'operaio era al lavoro su una scala e per cause ancora da chiarire - probabilmente ha poggiato male un piede male - ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa un paio di metri.

Il 66enne è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. A preoccupare i medici sono le fratture multiple e i traumi al torace e all'addome che ha riportato nella caduta, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita anche se la prognosi per ora resta riservata.

I rilievi sono stati svolti dai militari della stazione di Trezzano sul Naviglio, a cui spetterà ora il compito di ricostruire con esattezza le cause e la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.