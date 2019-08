Ritrovi abituali di pregiudicati: licenza sospesa per Cupido Bar e Le Gocce di Caffè

Erano teatro di aggressioni e ritrovi abituali di pregiudicati, trovati in più di un'occasione in possesso di droga. Queste le motivazioni che hanno spinto il questore a chiudere per 10 e 15 giorni il Caffè Cupido di via Padova e il locale Gocce di Caffè in via Bovisasca.

Ritrovo di pregiudicati

Al Caffè Cupido è stata sospesa la licenza per 15 giorni, a partire dal 21 agosto, perché al suo interno diverse volte sono stati identificati clienti con precedenti penali e destinatari di ordini di espulsione, nonché in possesso di sostanze stupefacenti. A far scattare la chiusura, disposta dal questore, anche un'aggressione: in un'occasione il titolare del bar ha ferito un cliente con una bottiglia di vetro per farlo allontanare dal locale.

Gocce di Caffè, invece, è stato chiuso per 10 giorni a partire dal 20 agosto perché il bar veniva abitualmente frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia, molti dei quali identificati in più occasioni.