Milano, cadono calcinacci da un palazzo in via Manara: donna colpita alla testa, ferita. Foto

Paura mercoledì pomeriggio in via Manara, a due passi dal Tribunale di Milano. Pochi minuti dopo le 16, per cause ancora in corso di accertamento, alcuni calcinacci si sono staccati dalla facciata del quinto e sesto piano dell'edificio al civico 5 e sono crollati in strada.

Ad avere la peggio è stata una signora di sessantacinque anni, che in quel momento si trovava a passare davanti al condominio - che si trova proprio di fronte al palazzo di giustizia - ed è stata colpita alla testa da alcuni dei "pezzi" crollati.

La donna, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico. La vittima, stando a quanto si apprende, ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa e traumi a una mano e a un ginocchio in seguito alla caduta.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, polizia di Stato e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area.