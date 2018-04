Bambino di 5 anni dona i risparmi al medico che ha guarito sua mamma

Un medico dello Ieo ha commosso il web (ma innanzitutto s'è commosso lui, come vedremo subito) per un post su Facebook del 27 marzo. Pietro Caldarella, questo il nome del dottore, ha postato la fotografia dei risparmi che gli sono arrivati da un bambino di appena 5 anni, figlio di una sua paziente operata per un tumore al seno da lui nel 2017.

«Stamattina - si legge nel post - il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro ...mi veniva da piangere!!!».

Nella busta 45 centesimi in monetine. E' ovvio che a colpire e ad avere significato è però il gesto. Un gesto di generosità totale da parte di un bambino da cui non ci si aspetta che capisca l'importanza della ricerca scientifica. E invece la comprende eccome, forse perché sperimentata direttamente sulla propria pelle. «Tua mamma è guarita e starà sempre con te», ha risposto al bambino Calderella, senologo chirurgo tra i migliori in circolazione.