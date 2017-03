Policlinico, ecco la nuova camera mortuaria: più privacy e cerimonie non cattoliche

Da quattro a tredici camere ardenti, con più attenzione alla privacy e alla riservatezza per i familiari del defunto. E tre camere singole per la vestizione delle salme, al posto dell'unico spazio comune in precedenza. Ancora, uno spazio separato per sei celle frigorifere, due delle quali attrezzate per gestire defunti infettivi. E' la nuova camera mortuaria del Policlinico di Milano, con ingresso in via Pace 9, che va a sostituire quella in uso finora, che si trova nell'area di cantiere della fermata Sforza-Policlinico della M4.

La nuova camera mortuaria dispone poi della "sala dei riti", uno spazio attrezzato per la preparazione della salma e per svolgere la cerimonia funebre secondo culti diversi da quello cristiano, oltre ad un ulteriore spazio per cerimonie laiche.

«Da parecchi anni - spiega Basilio Tiso, direttore medico di presidio - il Policlinico è stato sollecitato da diversi cittadini milanesi ad avere spazi più adeguati per l’ultimo saluto, che soprattutto nella fase immediatamente dopo la morte e prima dell’esposizione della salma erano davvero poco congrui, insufficienti e scarsamente rispettosi della privacy. Finalmente ora li avrà, oltretutto nel rispetto di tutte le sensibilità religiose e non, come è giusto che sia in una grande città moderna ed europea».

«La realizzazione della nuova camera mortuaria - conclude Marco Giachetti, presidente della Fondazione Ca' Granda - è stata progettata per accompagnare il Policlinico verso il completamento del Nuovo Ospedale, i cui lavori sono già in corso, e per agevolare la realizzazione della fermata Sforza-Policlinico della nuova metropolitana M4. Insieme al nuovo pronto soccorso inaugurato nel 2015 e ai continui lavori di ammodernamento degli attuali padiglioni, il Policlinico continua a rinnovarsi per avvicinarsi sempre più alle esigenze dei cittadini e dei suoi pazienti, il tutto senza interrompere di un solo giorno la continuità delle cure».