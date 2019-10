Da Milano a Chieti con il camion rubato: intercettato e fermato dalla polstrada

Era a bordo di un camion rubato a Milano e stava guidando verso Foggia ma è stato intercettato dalla polizia stradale sull'Autostrada Adriatica nei pressi del casello di Val di Sangro (Chieti) e per lui, 52enne residente a Rozzano, è scattata una denuncia per ricettazione. È successo nella notte tra domenica e lunedì 7 ottobre, come riportato in una nota della Polstrada.

Tutto è accaduto intorno alle 8 quando gli agenti hanno notato l'autocarro mentre sfrecciava ferzo Sud. Insospettiti lo hanno seguito e controllando la targa hanno scoperto che il camion era stato rubato a Milano qualche ora prima. Poco dopo l'epilogo: il mezzo pesante è stato fermato e per il conducente, un uomo di 52 anni residente Rozzano è scattata una denuncia.

Con ogni probabilità, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, il mezzo pesante sarebbe stato rivenduto in Puglia.