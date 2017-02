Rho, cade dal camion della raccolta rifiuti e batte la testa sull’asfalto: uomo in coma

Dramma sabato mattina in via Francesco Petrarca a Rho, dove un uomo di cinquantasei anni è finito in coma dopo un incidente sul lavoro.

La vittima, dipendente dell’Aser - l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti -, sarebbe caduta da un camion della nettezza urbana e - secondo le prime ricostruzioni - avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Sul posto, per prestargli i soccorsi del caso, sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza, che hanno poi trasportato il cinquantaseienne all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, sono disperate ed è in coma.

In via Petrarca, poco dopo le nove, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Rho e alcuni ispettori dell’Asl. Non è chiaro al momento cosa possa aver provocato la caduta dell’uomo, che in quel momento era in servizio, dal camion. Né è stato stabilito, ad ora, se il mezzo fosse in movimento o meno.