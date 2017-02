Campo base di Expo, ci sarà l'asta

Sarà presto messo all'asta l'ex campo base di Expo 2015, quelle palazzine prefabbricate che contano soprattutto 576 alloggi. Conclusione quasi "obbligata" e prevista fin dall'inizio, dall'accordo tra il comune di Rho e la società di gestione di Expo: secondo quegli accordi, l'area sarebbe dovuta diventare un parco.

Eppure, dalla fine di Expo si è parlato anche di usi alternativi di quelle casette già pronte. Il comune di Milano non ha fatto mistero di volerle dedicare all'accoglienza dei migranti, cosa avvenuta per pochissimi giorni e per decisione della prefettura: non è stato possibile renderla una decisione strutturale per la decisa opposizione all'idea da parte della regione. Che all'epoca ha rilanciato, proponendo di destinare le casette ai terremotati del centro Italia. Cosa poi effettivamente avvenuta per tre dei moduli, che sono stati trasferiti ad Acquaviva Picena per essere trasformati in undici aule scolastiche.

Il comune di Milano ha effettuato un ultimo tentativo, quello di chiedere che il campo base fosse destinato ai senzatetto e agli sfrattati. Una proposta che - anche se accettata - avrebbe comunque creato qualche frizione tra Palazzo Marino e Palazzo Lombardia, perché evidentemente il comune non avrebbe potuto, né voluto, mettere una clausola di nazionalità, che sarebbe stata invece "pretesa" dai piani alti della regione.

Ci si prepara, ora, per l'asta. Il valore stimato del campo base è di oltre sei milioni di euro e gli acquirenti potranno essere anche più d'uno.