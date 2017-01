Campo base, Cecchetti: «La società Expo si muova a convertirlo in area verde per Rho»

«Il campo base di Expo deve essere smantellato il prima possibile e, come prevedono gli accordi presi nel 2012, quell’area deve essere trasformata in parco pubblico e restituita ai rhodensi». È quanto ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, consigliere regionale lombardo (Lega), durante la discussione di una mozione presentata da Sel che chiedeva alla Regione di accogliere i richiedenti asilo nel campo base di Expo (testo respinto dal Pirellone).

«È ora di mettere un freno alle continue richieste di utilizzare quell’area per le più svariate problematiche del comune di Milano — ha continuato Cecchetti —. È arrivato il momento che la società Expo, ora in liquidazione, si dia una mossa e rispetti gli impegni presi: c’è infatti un accordo del 2012 che parla chiaro e che sancisce che la società Expo deve smantellare a spese proprie l’area, trasformarla in verde pubblico e riconsegnarla al Comune di Rho».

A fine dicembre 2016 è iniziato lo smontaggio di tre moduli del campo base Expo destinati a diventare una scuola nel comune di Acquaviva Picena (Ap), colpito dal terremoto dello scorso 24 agosto. L'operazione è tutta a carico di Regione che , dopo aver acquisito i moduli necessari al prezzo simbolico di 1 euro, si è accollata anche le spese di smontaggio, trasporto e montaggio, stimate in circa 650 mila euro. Non solo: aiuterà l'amministrazione locale con altri 150 mila euro per l'urbanizzazione e la realizzazione di una piattaforma di supporto.