Cornaredo, ecco il mega campo di tulipani

Apre le porte ai visitatori il mega campo di tulipani di Cornaredo, il primo giardino d’Italia “you pick”, dove i clienti hanno l’opportunità di prendere un fiore e portarlo a casa.

L’inaugurazione ufficiale del campo, che sorge in viale della Repubblica, è alle 15 di martedì pomeriggio, ma in mattinata MilanoToday è entrata in anteprima nei due ettari di terreno, che si presentano già come una stupenda e colorata distesa di tulipani.

L’opera di Edwin e Nitsuhe, i due giovani agricoltori olandesi che hanno ideato il tutto, è ormai pronta e i 285mila tulipani che i due ragazzi hanno piantato fanno bella mostra di sé.

Il mega giardino - rivendicano con orgoglio i giovani - è il primo e unico campo “you pick” d’Italia. I visitatori, infatti, potranno - anzi, dicono scherzosamente Edwin e Nithuse, dovranno - prendere un tulipano e portarlo con sé come ricordo.

Costi, prenotazioni, biglietti: come funziona il campo di tulipani