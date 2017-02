Un campo di due ettari con 285mila tulipani di tutti i colori: il progetto di Edwin e Nitsuhe

Un campo di due ettari interamente coltivato a tulipani. In numeri? 285mila bulbi per 185 varietà: una tavolozza di composta interamente dai fiori. È il progetto imprenditoriale di Tulipani Italiani, realizzato a Cornaredo (Milano) da Edwin Koeman e la sua fidanzata Nitsuhe Wolanios: entrambi olandesi 39 anni lui, 31 anni lei. La cosa singolare? I clienti potranno entrare nel campo e scegliere direttamente i fiori da raccogliere.

Si tratta di un progetto U-Pick. Tradotto? «Raccogli tu». E l'idea è nuova in Italia. «Non ci sono realtà simili, siamo dei pionieri», racconta orgoglioso Edwin che ha un trascorso in mezzo ai fiori. Già perché la sua famiglia in Olanda possiede un'azienda florovivaistica, una realtà industriale che coltiva qualcosa come settanta ettari di terreno che producono venti milioni fiori. «Volevo fare qualcosa di nuovo lontano dal mio paese e dato che amo l'Italia ho deciso di farla qua, anche perché il clima qui è ideale. Non è troppo secco né troppo umido e se piove tanto dura una settimana, non di più».

Le prime fioriture si vedranno a metà marzo, ma l'avventura è iniziata a luglio 2016 quando Edwin è atterrato a Milano con la sua idea: «Ho girato due mesi per tutta la provincia in cerca del luogo ideale». I requisiti erano pochi ma fondamentali: terreno ben drenato, ampio e con un parcheggio vicino per ospitare le macchine dei clienti e il luogo giusto è risultato essere un appezzamento di terreno in via della Repubblica a Cornaredo.

«I primi tulipani stanno già spuntando, ma il periodo di fioritura massima ci sarà da metà marzo e fine aprile — spiega Edwin —. In quelle sette settimane il campo sarà aperto a chiunque, anche solo per una foto». Nessun ticket d'ingresso, ma per camminare tra i tulipani verrà chiesto di acquistarne almeno due. Il prezzo? 1,5 euro l'uno.