La galassia porno di Telegram: la "Bibbia" e il "vangelo del pelo", tra foto hot di ex e vip

Un vero e proprio network del porno, "denigrante e offensivo". Una comunità in rete per scambiare foto e video a chiarissimo sfondo sessuale. E, perché no, per guadagnare con la vendita di quelle stesse immagini.

La polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito dell'operazione "drop the revenge", ha chiuso tre canali presenti su Telegram e ha denunciato tre persone. Nell'inchiesta, coordinata dalle procure di Milano, Palermo e Bergamo, "è stata colpita una parte del network di revenge porn, identificando gli amministratori dei tre canali contenenti le immagini più denigranti e i commenti più offensivi", si legge in una nota della polizia.

Foto di ex e di persone famose

I gruppi - la "Bibbia 5.0", il "Vangelo del Pelo" e "stupro tua sorella 2.0" - erano "popolati" da migliaia di utenti, che si scambiavano di continui foto e video hot di ex fidanzate, ragazze "comuni" e vip. Tra le vittime, infatti, come sottolineano dalla Postale, ci sono "anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di esporsi in prima persona per dimostrare l’importanza di denunciare questo tipo di fatti".

Nei guai sono finiti un 35enne della provincia di Nuoro, che gestiva due dei gruppi e che è stato trovato su Telegram al momento del blitz, e un ragazzino di 17 anni che era il "proprietario" de "La Bibbia 5.0" e che con le foto era riuscito a portare a casa 5mila euro: i due sono stati denunciati proprio per aver diffuso le immagini. Nel corso dell'operazione è stato anche denunciato un 29enne di Bergamo per aver postato su Telegram fotografie della sua ex fidanzata per vendetta.