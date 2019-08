Ferragosto: cane abbandonato al 12esimo piano, sotto il sole e senza acqua a Milano

Cagnolino abbandonato in un balcone a Milano nel giorno di Ferragosto, salvato dai vigili del fuoco. Era stato lasciato solo e soprattutto chiuso nel balcone al dodicesimo piano di una palazzina in via Stephenson 81, zona Quarto Oggiaro, con le tapparelle abbassate, senz'acqua e sotto il sole cuocente. E' stato salvato grazie a una segnalazione dei residenti e all'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

L'arrivo dei vigili del fuoco con l'autoscala: video

A raccontare l'episodio con alcune dirette sulla sua pagina Facebook è Fabio Galesi, assessore del Municipio 8, che ha chiamato vigili del fuoco e polizia locale.

"Abbiamo verificato e aspettato qualche ora prima di dare l'allarme. Verificato sul posto dove le tapparelle erano completamente giù. Nel video che abbiamo fatto si vede il cane che continua a saltare sulla tapparella al 12 piano. La paura che volesse anche giù dal balcone", la ricostruzione di Galesi affidata al social.

Cagnolino recuperato dai vigili del fuoco e affidato alla locale

"Anche a Ferragosto non ci fermiamo", aveva scritto in un altro post il consigliere del Municipio. Il proprietario dell'animale recuperato, sempre stando a quanto raccontato da Galesi in rete, è rientrato in tarda serata. L'uomo è stato incontrato dalla polizia locale che gli ha notificato l'accaduto.