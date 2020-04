Salva il suo volpino dai morsi di un altro cane ma viene azzannato: 77enne ferito

Stava passeggiando in un terreno quando il suo volpino è stato aggredito da un cane da caccia. A quel punto lo ha difeso traendolo in salvo ma l'animale ha morso anche lui, che è finito in ospedale con una mano ferita. È accaduto nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 17, a Vimodrone. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale.

L'uomo, un signore di 78 anni, stava portando il cagnolino al guinzaglio in un campo molto ampio vicino a via Leopardi. L'altro animale, che era stato lasciato libero dal suo padrone, un ragazzo minorenne, è arrivato e ha attaccato il volpino, procurandogli alcune ferite - per fortuna lievi grazie all'intervento del padrone - tra il muso e l'occhio.

Il signore è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano per una ferita non grave alla mano. Il padre del minore invece è stato sanzionato perché il cane da caccia, che fortunatamente aveva un'assicurazione, non si trovava al guinzaglio.