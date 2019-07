Lascia il cane chiuso nell'auto sotto il sole e se ne va da un amico: Roki salvato dai carabinieri

Ha lasciato il suo cucciolo in auto ed è andato via. Per almeno un'ora lo ha abbandonato sotto il sole e non si è neanche accorto dei militari che cercavano di salvarlo. Un tentativo che, per fortuna, è andato a buon fine.

Un ragazzo di ventinove anni, un giovane italiano, è stato denunciato domenica mattina dai carabinieri della compagnia di Legnano con l'accusa di maltrattamenti su animali. L'allarme è scattato alle 9.30, quando diversi residenti hanno segnalato al 112 un cane in una macchina con i finestrini chiusi lasciata sotto il sole in via Emilia a Pogliano Milanese.

Per circa trenta minuti gli uomini dell'arma hanno cercato di rintracciare il proprietario dell'auto, una Toyota Yaris, senza però riuscirci. A quel punto, i militari hanno deciso di rompere il deflettore del vetro posteriore per aprire il veicolo e salvare Roki, un boxer albino di quasi quattro anni.

Dall'assicurazione della vettura i carabinieri sono finalmente riusciti a recuperare il numero di cellulare del 29enne e lo hanno avvisato. Il giovane, arrivato sul posto, ha spiegato di essersi allontanato più o meno un'ora prima per andare a casa di un amico poco lontano da lì. Roki, regolarmente chippato, è stato visitato dai volontari del canile e poi affidato nuovamente al suo padre.