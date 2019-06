Pioltello, cane 'abbandonato' nell'auto sotto il sole: vigili rompono il vetro e lo salvano. Foto

Era intrappolato nell'auto ormai cocente. Per oltre un'ora è rimasto nel baule della macchina senza nessuna via d'uscita. Almeno fino a quando i suoi angeli custodi lo hanno tratto in salvo.

Operazione "speciale" giovedì pomeriggio per gli agenti della polizia locale di Pioltello, che hanno salvato un cane chiuso in una macchina parcheggiata sotto il sole fuori dal centro sanitario Don Franco Maggioni di via San Francesco.

Video | Il cane salvato dagli agenti della Locale

L'allarme è scattato alle 15, quando un uomo ha telefonato alla Locale per segnalare l'animale nella macchina. Dopo aver cercato - inutilmente - il proprietario, i vigili hanno deciso di rompere il vetro per far raffreddare la vettura, ormai incandescente. Poco dopo, gli stessi vigili sono riusciti a recuperare un bicchiere e hanno dato l'acqua al cagnolone.

La padrona del cane, una donna, è arrivata dopo quasi un'ora, quando sul posto era ormai giunto anche il veterinario, che ha prestato le prime cure al cane. La signora ha spiegato che era nel centro visite specialistiche del polo sanitario. Per lei scatterà una denuncia per maltrattamento di animali.