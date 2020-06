Lexy, la cucciola buttata in un fosso: salvata dalla polizia, ora è la 'star' del commissariato

Qualcuno l'aveva buttata in un fosso, abbandonandola lì nonostante fosse nata da poco più di un mese. Ma lei, per fortuna, sulla sua strada ha trovato i suoi salvatori e la sua nuova famiglia. È la storia di Lexy, un cucciolo di pastore australiano di 40 giorni che lo scorso 2 giugno ha rischiato di morire dopo essere stata gettata, letteralmente, in un fossato.

A salvarla sono stati i poliziotti del commissariato Rho Pero, allertati da un passante che aveva visto la cagnolina e aveva immediatamente chiamato il 112. Gli agenti avevano subito recuperato la piccola Lexy e l'avevano fatta visitare da un veterinario, che aveva confermato - nonostante tutto - il suo buono stato di salute.

In questi giorni, raccontano adesso dalla Questura, la cucciola è diventata la mascotte e la star del commissariato, dove viene continuamente coccolata e viziata dalle donne e gli uomini in divisa. E le belle notizie per la cagnolina non sono finite qua: dalla prossima settimana, infatti, sarà adottata dalla famiglia di un ispettore di polizia di Rho. "Andrà a vivere e giocare serena - esultano dal commissariato - con bambini e con un giardino sicuro tutto per lei".

Foto - La piccola Lexy