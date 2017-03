Cane insegue un'anatra e finisce nel Lambro: salvato dai vigili del fuoco di Milano

Stava inseguendo un'anatra ed è finito dentro al fiume Lambro: non riusciva più a guadagnare la riva, tanto che il padrone del cagnolone ha dovuto chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco. È successo intorno alle 18.30 di mercoledì 29 marzo in via Rizzoli a Milano.

I pompieri del distaccamento Benedetto Marcello hanno raggiunto e imbragato il cane, poi lo hanno portato in salvo. Un bagno fuoriprogramma terminato — fortunatamente — con un lieto fine.