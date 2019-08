Milano, cane rischia di finire sotto la metro a Loreto: salvato dai vigilantes dell'Atm . Foto

La sua presenza non è sfuggita ad una attenta addetta alla sicurezza di Atm, che per fortuna è immediatamente intervenuta portandolo al sicuro. Un cagnolino è stato salvato giovedì sera in metro mentre stava per entrare nella galleria della M1, in quel momento regolarmente in funzione.

Tutto è successo verso le 21.40 sulla banchina di Loreto, dove il cucciolo si era incamminato visibilmente spaventato. Il cane è stato subito fermato dalla vigilante e dal collega, che lo hanno portato nel mezzanino e gli hanno prestato tutte le cure del caso.

Poco dopo nella fermata metro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i volontari del canile, che hanno verificato che il cagnolino era regolarmente microchippato e lo hanno tenuto per la notte nell'attesa di rintracciare il proprietario. L'uomo è poi stato trovato nella mattinata di venerdì e ha potuto riabbracciare il suo cane, che Atm aveva affettuosamente ribattezzato "Leone" e che era sparito da casa, proprio in zona Loreto, lo scorso 13 agosto.

Foto - Il cagnolino in metro

Poco prima nel pomeriggio un altro cane era stato salvato da polizia locale e pompieri. L'animale, infatti, era stato lasciato chiuso su un balcone al dodicesimo piano di un palazzo di via Stephenson, senza acqua e sotto il sole. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto con l'autoscala e sono riusciti a portarlo in strada, dove è poi stato curato.