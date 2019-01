Cane azzanna al braccio il proprietario, poi morde due passanti: bloccato dai pompieri

Il suo cane gli ha azzannato il braccio per motivi ancora da chiarire. L'uomo si trova adesso in ospedale, non in pericolo di vita, mentre il cane è stato bloccato da alcuni passanti, feriti anche loro, e successivamente anche dai vigili del fuoco.

E' successo in via Giacomo Quarenghi, zona Bonola a Milano, lunedì sera attorno alle 22.30. Sul posto sono intervenuti i pompieri e il personale del 118, con due ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati portati al San Gerardo di Monza e al Sacco.

Condizioni serie per il padrone dell'animale, con un'importante ferita all'arto, più lievi le condizioni dei due passanti.