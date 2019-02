Trascina un cane per 10 metri in strada, poi lo prende a calci: uomo denunciato a Milano

Hanno sentito i lamenti del cane disperato e le urla di un uomo che, visibilmente ubriaco, stava imprecando contro l'animale. Per quella ragione sono subito andati fuori dal locale dove stavano passando la serata, in via Vittor Pisani a Milano. Davanti a loro, alcuni clienti e il personale del locale, la scena: un clochard stava trascinando e prendendo a calci un meticcio bianco lungo la strada.

A quel punto, sono tutti intervenuti per difendere il cucciolo, mentre una dipendente del ristorante ha avvertito i carabinieri. I militari del Radiomobile, dopo aver messo a verbale le diverse testimonianze dei presenti, hanno sequestrato il cagnolino. Si tratta di un cane di due anni con passaporto bulgaro. Stessa nazionalità del senzatetto, un uomo di 50 anni, denunciato per maltrattamento di animali.

Il cane maltrattato ora è al canile

Il cagnolone, di nome Balcho, è stato affidato alle cure del canile di via dell'Aquila a Milano. Dopo le cure del caso il meticcio sarà dato in adozione.

Nei giorni scorsi, un altro clochard era stato denunciato davanti alla stazione di Lambrate per un episodio analogo. In quel caso erano giorni che i passanti segnalavano la situazione di degrado. Pochi giorni prima era stato un pitbull di nome Shark ad essere maltrattato da un uomo ubriaco: l'uomo aveva morso il cane ad un orecchio.