Cusano, quattro cuccioli abbandonati in una gabbia in strada: salvati, saranno adottabili

Quattro cagnolini, tutti cuccioli di circa due mesi, sono stati abbandonati venerdì mattina a Cusano Milanino. All'alba alcuni residenti di passaggio in via Montenevoso hanno infatti notato gli animali chiusi in una gabbia lasciata in strada e hanno dato l'allarme alla polizia locale, che ha subito preso in carico i cuccioli.

I cani - tre maschi e una femmina - sono un incrocio tra pastore abruzzese e Golden Retriever e al momento del ritrovamento erano visibilmente spaventati e infreddoliti.

I cuccioli - che erano stati chiusi e abbandonati in una gabbia metallica - sono stati portati prima al comando dei vigili e poi al canile Fusi di Lissone. Lì, gli operatori si sono immediatamente presi cura di loro e nei prossimi giorni provvederanno alle vaccinazioni. Una volta microchippati, poi, i quattro cagnolini saranno pronti per essere dati in adozione.

Parallelamente prosegue il lavoro degli agenti della polizia locale, che stanno ora cercando di risalire a chi ha lasciato gli animali in strada, dove - fortunatamente - li hanno trovati i passanti.

Non c'era stato un lieto fine, invece, a Trezzano sul Naviglio. Lì, il 4 gennaio scorso, una donna - che era a spasso con il proprio cane - aveva trovato un sacchetto di plastica abbandonato con dentro due cuccioli di rottweiler, di poche settimane, morti. La stessa signora aveva presentato denuncia ai carabinieri.