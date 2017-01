Senzatetto coi cani: in un centro accoglienza possono entrare con loro

Giornate e nottate di gelo, a Milano, e il comune fa appello affinché i senzatetto accettino un riparo, visto che ci sono ancora posti liberi nei rifugi e nei centri accoglienza: e sono alcune centinaia.

Per far fronte all'emergenza, sono in tutto quindici le strutture presenti in tutta la città. Una di loro è accessibile anche ai cani, in modo che possano trovarvi ospitalità i clochard che condividono la vita di strada con i loro "amici a quattro zampe". Questa struttura è in via Pizzigoni, zona Maciachini.

I posti letto per i clochard sono, in tutto, 2.780: si tratta del numero più alto raggiunto in città. Nelle ultime settimane aveva generato molte polemiche la scelta di affidare alcuni locali dell'edificio di corso di Porta Vigentina 15 (dove ci sono anche una scuola e una biblioteca) ad una associazione che si occupa volontariamente dei senzatetto in zona Stazione Centrale.