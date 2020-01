Milano, tre cani sgozzati nel parco: offerta ricompensa di mille euro per informazioni

Tre cani sgozzati e buttati all'interno di tre sacchi neri, gettati lungo un sentiero nel Parco Altomilanese, al confine tra Busto Arsizio (Varese) e Villa Cortese (Milano). È la macabra scoperta capitata a una donna nel pomeriggio di martedì.

Sul caso ora indagano gli agenti della polizia locale di Busto che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Per il momento l'ipotesi principale è che gli animali siano stati uccisi in quella maniera macabra per poter estrarre il microchip. In questo modo risalire al proprietario dei cani è molto più complicato.

Le indagini e la ricompensa di mille euro

Se da un lato gli agenti cercano testimoni e passano al setaccio le telecamere nella zona per risalire all'identità dell'autore o degli autori, dall'altro si è attivata anche l'associazione 100% animalisti. In una nota il gruppo ha spiegato di essere disposta dare una ricompensa di mille euro a chi fornirà indicazioni utili per risalire al responsabile.

"La sparizione di tre cani da una casa, una villa o un condominio, non passa inosservata, soprattutto dai vicini - si appellano - chi ha notato qualcosa si faccia vivo, grazie".