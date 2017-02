Fuori pericolo la ragazzina precipitata al Bicocca Village dopo aver fumato uno spinello

Sono in via di miglioramento le condizioni della 14enne precipitata venerdì sera dalla balaustra del centro commerciale Bicocca Village. La giovane — ricoverata al Niguarda — ha riportato un lieve trauma cranico e una lesione polmonare non grave. Da sabato mattina non è più intubata e nelle prossime ore potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva.

Secondo quanto emerso si sarebbe trattato di un incidente, nessun gesto volontario. La ragazzina (pare dopo aver fumato uno spinello) avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal primo piano della struttura. Secondo una prima ricostruzione la 14enne era nel mall con alcuni amici quando, senza nessun motivo particolare, si è allontanata ed è salita al primo piano dove è caduta.

Gli agenti della questura di Milano hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso e sentito i testimoni. I ragazzi che erano con lei hanno raccontato ai poliziotti che la giovane era "su di giri" dopo aver fumato lo spinello e si sarebbe messa a vagare per il centro commerciale. Altri due testimoni hanno parlato di perdita di equilibrio e di un volo accidentale.