Omicidio Capizzi: un proiettile nel corpo del 48enne trovato morto al cimitero di Garbatola

È stato trovato un proiettile nel corpo di Maurizio Capizzi, il 48enne trovato cadavere il 31 dicembre davanti al cimitero di Garbatola. Durante l'autopsia i medici legali hanno trovato una proiettile di piccolo calibro nel polmone sinistro.

Non solo. Ci sono due persone iscritte nel registro degli indagati: si tratta della compagna del 48enne e un suo conoscente, forse l'amante della donna. L'ipotesi di reato è di omicidio volontario in concorso.

Nella serata di martedì i militari della compagnia di Legnano hanno perquisito le abitazioni degli indagati. Nella casa dell'uomo sono stati trovati 305 grammi di cocaina e per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I prossimi giorni saranno decisivi per far luce sulla morte del 48enne che in un primo momento sembrava essere deceduto in seguito a un gesto volontario.