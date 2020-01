Capotreno picchiata da passeggero senza biglietto: "Nessuno è intervenuto ad aiutarla"

Gli avrebbe chiesto di sedersi in maniera composta e di mostrarle il biglietto. E solo per questo sarebbe stata aggredita e ferita, nell'indifferenza generale. Una capotreno Trenord di venticinque anni è stata picchiata venerdì mattina a bordo del treno partito alle 9.48 da Como San Giovanni e diretto a Milano.

Secondo quanto raccontato da un sindacalista della Fit Cisl di Como a "La Provincia", l'aggressione è avvenuta all'altezza della stazione di Seregno. Lì la 25enne si sarebbe accorta di un uomo - descritto come un italiano di mezza età - che era sdraiato sui sedili occupando diversi posti a sedere. La donna lo avrebbe invitato a sedersi in maniera composta e gli avrebbe chiesto il biglietto, che il passeggero non aveva.

Quando la capotreno lo ha accompagnato alla porta per farlo scendere a Seregno, l'uomo l'avrebbe presa a pugni in faccia e poi sarebbe scappato. Nessuno a bordo, sempre secondo le parole del sindacalista, sarebbe intervenuto in aiuto della 25enne, che è finita in ospedale con una prognosi di dieci giorni.

La polizia è ora sulle tracce dell'aggressore, che per ora è fuggito.