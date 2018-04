Cucciolo di capriolo rischia di annegare nel Naviglio: salvato dai pompieri e dall'Enpa

Un cucciolo di capriolo che era finito nelle acque del Naviglio Pavese è stato salvato dai vigili del fuoco e consegnato agli operatori di Enpa Milano, che ne dà notizia. E' successo all'altezza di Zibido San Giacomo nella mattinata di domenica 15 aprile.

La strada provinciale che costeggia il naviglio è stata bloccata al traffico dalla polizia locale per consentire ai vigili del fuoco il soccorso dell'animale, che è apparso immediatamente molto debole e in ipotermia, tanto da non riuscire a stare in piedi. Di sicuro non era da poco in acqua e aveva cercato di trovare la salvezza autonomamente nuotando, ma questo lo aveva stremato.

Vigili del fuoco e operatori dell'Enpa lo hanno asciugato con una coperta isotermica. Poi lo hanno trasferito nella sede dell'associazione, dove ha ricevuto le prime cure veterinarie. A quel punto il capriolo, lentamente, ha iniziato a riprendersi. E' stato poi portato, nel pomeriggio, al Cras di Vanzago dove è stato liberato nella tarda mattinata di lunedì 16 aprile.

"Tutte le operazioni di soccorso sugli animali selvatici, in particolare quelli soggetti a stress come i caprioli, devono essere svolte nel più breve tempo possibile per evitare all'animale di subire situazioni che potrebbero portarli anche alla morte", ha spiegato il presidente di Enpa Milano Ermanno Giudici.

Nel mese di giugno del 2017 un altro capriolo (adulto, quella volta) era stato salvato, sempre dai vigili del fuoco, mentre era nelle acque del Naviglio Grande, all'interno di Milano. Con ogni probabilità l'animale aveva nuotato seguendo la corrente, dopo essere entrato nel Naviglio fuori città, forse addirittura nel Parco del Ticino. Nel mese di maggio del 2015, invece, un capriolo era stato trovato senza vita nel Naviglio Grande all'altezza di Corsico.