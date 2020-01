Carabiniere aggredito e ferito, il sindaco: "Comportamento riprovevole"

"Esprimo la nostra vicinanza e solidarietà ai nostri Carabinieri con gli auguri di una pronta guarigione al militare ferito". Sono le parole del sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti dopo l'aggressione ai danni di un carabiniere, che è rimasto ferito alla spalla durante un intervento dopo il quale è stato arrestato un brasiliano di 19 anni.

Il primo cittadino, la giunta e l’amministrazione comunale di Buccinasco hanno espresso sostegno ai militari del territorio e in particolare al carabiniere ferito dal ragazzo che, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva lanciato un posacenere in ceramica dal balcone, colpendolo. Quello del 19enne, scrive il sindaco, è "un comportamento riprovevole a cui i militari hanno saputo rispondere con prontezza e professionalità".

L'aggressione

Il giovane aveva accolto i carabinieri lanciando il posacenere dal balcone. Poi, non contento, aveva dato loro il "benvenuto" in casa con un coltello in mano. Per questo è finito in manette con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'allarme era scattato in serata quando un vicino di casa del 19enne, che vive in via Boito a Buccinasco, aveva segnalato al 112 alcune urla che arrivavano dall'appartamento probabilmente per una lite familiare. Quando i militari erano arrivati sotto l'abitazione, il giovane aveva invece pensato bene di affacciarsi dal balcone e di lanciare un posacenere in ceramica contro uno dei carabinieri, colpito alla spalla.

A quel punto, gli uomini del Radiomobile avevano indossato il giubbotto antiproiettile ed erano andati in casa, dove avevano trovato il 19enne che li attendeva con un coltello in pugno. Non senza fatica, i militari erano riusciti a disarmarlo e arrestarlo. Sembra, stando a quanto appreso, che non ci fosse nessuna lite ma che semplicemente il ragazzo, fuori di sé, stesse dando in escandescenze.