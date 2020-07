Arrestati 6 carabinieri: torture, estorsioni e permessi agli spacciatori per venire a Milano

Droga, torture ed estorsioni. Ma con la divisa addosso. Sei carabinieri sono stati arrestati a Piacenza e una caserma dell'Arma in città - la stazione Levante di via Caccialupo - è stata sequestrata ed è la prima volta che accade in Italia.

I militari, stando a un'indagine coordinata dalla procura piacentina, sarebbero responsabili di arresti illegali, estorsioni e sarebbero stati coinvolti nello spaccio di droga in città da almeno un paio di anni.

Secondo l'accusa, stando ai primissimi dettagli appresi, durante il lockdown per l'emergenza coronavirus alcuni carabinieri avrebbero fornito false autocertificazioni agli spacciatori piacentini per permettere loro di raggiungere Milano per rifornirsi di droga.

L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia Locale.

La caserma sequestrata - Foto Alessandro Rovellini