Carabinieri: all'unità antiterrorismo i diplomi di frequenza dei corsi di primo soccorso. Video

Consegnati ai militari Antiterrorismo dei diplomi di frequenza al corso di primo soccorso e autoprotezione in ambiente tattico/ostile.

Si tratta di un’importante attività formativa, organizzata dall’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) Lombardia con la collaborazione dell’Università dell’Insubria e tenutasi nelle scorse settimane presso l’Ospedale Niguarda di Milano, destinata a far acquisire agli operatori delle “Aliquote di Primo Intervento” (A.P.I.) e delle “Squadre Operative di Supporto” (S.O.S.), unità antiterrorismo dell’Arma dei Carabinieri, utili elementi conoscitivi e nozioni base per attuare i comportamenti esatti in caso di emergenza.

Ad esempio per la gestione delle vittime traumatizzate in ambiente tattico/ostile, l’immobilizzazione e il trasporto di feriti, nonché in materia di primo soccorso in zona tattica, triage in situazioni critiche e sugli aspetti psicologici e relazionali delle emergenze in ambiente ostile.