In coda alla cassa dell'Esselunga, ruba il portafogli di un altra cliente: ecco la tecnica

Il suo atteggiamento sospetto è subito stato notato dagli addetti alla sicurezza dell'Esselunga di via Novara, che gli hanno 'incollato' gli occhi addosso. Uno sforzo 'ripagato' quando - intorno alle diciassette di giovedì - dopo aver girato per il supermercato senza rubare nulla, l'uomo si è piazzato in coda alle casse ed ha sottratto il portafogli dalla borsa di una cliente.

Prima che l'aspirante ladro potesse impossessarsi dei cinquecentotrenta euro in contanti della sua vittima, è stato bloccato dalla vigilanza che poi ha avvertito i carabinieri.

L'uomo arrestato, un quarantasettenne originario di Como, è un pregiudicato da poco uscito dal carcere. I militari della Stazione di Porta Magenta, dopo aver restituito il portafogli alla donna - un'italiana di cinquantuno anni - hanno trasferito il malvivente a San Vittore.