Carabinieri, presentato il calendario Cites del 2018

E' stato presentato a Milano il calendario Cites 2018. Sull'attività di protezione delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione e i risultati operativi conseguiti dai carabinieri della forestale nel corso del 2017.

La Cites è una convenzione internazionale siglata da più di 180 Stati che tutela oltre 35.000 specie di flora e di fauna minacciate di estinzione mediante la regolamentazione del commercio di esemplari vivi, loro parti e prodotti derivati.

I controlli eseguiti dall’Arma sono finalizzati a verificare il rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 150/92 - che in Italia ha introdotto un regime sanzionatorio per la corretta applicazione della Convenzione di Washington (CITES) e del Reg. (CE) n. 338/97 sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche minacciate d’estinzione - nonché della disciplina vigente in materia di animali pericolosi, circhi e mostre faunistiche.

I controlli hanno riguardato anche la normativa su giardini zoologici ed acquari, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e accertamenti ai sensi dei Regolamenti “EUTR” e FLEGT sul commercio di legname.