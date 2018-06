Milano, carabinieri 'netturbini' per incastrare il pusher: aveva 1 kg di coca e una pistola finta

Per beccarlo in azione, i carabinieri che lo hanno arrestato si sono travestiti da operatori dell'Amsa. Indossate le pettorine da operatori ecologici, due militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Porta Magenta hanno atteso che il 'loro' uomo cedesse una dose di cocaina ad un cliente per intervenire. In manette è finito un pluripregiudicato italiano di 58 anni.

Succede in viale Giovanni Da Cermenate, zona sud di Milano. L'arresto matura dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini arrabbiati per il via vai di clienti. Le persone compravano la droga dallo spacciatore sui marciapiedi della zona a tutte le ore del giorno. Così, nel pomeriggio di mercoledì, i militari sono 'scesi' in strada per cercare di coglierlo in flagranza.

Attorno alle 17 è arrivato il momento giusto: la cessione di un grammo di cocaina ad un cliente italiano. In quel istante i carabinieri hanno gettato la maschera e hanno fermato il 58enne. Addosso all'uomo, poi, sono stati trovati pochi grammi di droga ma la perquisizione a casa ha portato più frutto: nell'abitazione, in via Voltri, nascondeva quasi un chilo di cocaina - 980 grammi - e un bilancino di precisione. Sequestrati anche 700 euro e una pistola giocattolo priva del tappo rosso.

La droga e la pistola