Scrive ai carabinieri per ringraziarli: i militari portano l'uovo di Pasqua a una bambina di 10 anni

Una Pasqua speciale per una bambina di dieci anni di Gorgonzola, nella Città metropolitana di Milano. Domenica mattina i carabinieri della stazione del paese le hanno fatto visita a casa, portando in dono due uova di Pasqua: uno per lei e uno per la sorellina di sei anni.

La bimba, che è attualmente immunodepressa in seguito ad un intervento chirurgico, nei giorni scorsi aveva scritto una email alla caserma di Gorgonzola per ringraziare i militari del loro impegno nel contenimento dell'epidemia da Coronavirus. I carabinieri hanno preso contatto con i genitori e organizzato la visita, durante la quale le bimbe hanno regalato ai militari due disegni fatti da loro, e i militari hanno ricambiato con le uova.

La visita si è conclusa con la promessa che i militari accoglieranno le bambine, insieme ai genitori, in caserma, una volta finita l'emergenza sanitaria.