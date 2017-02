"Domiciliari da mia madre? Molto meglio in carcere": la clamorosa decisione del detenuto

"Piuttosto che abitare con mia madre preferisco finire in cella". Protagonista di questa decisione, un cinquantenne residente a Vignola, che ha contattato i carabinieri comunicando la sua scelta. Ha rinunciato volontariamente agli arresti domiciliari per finire in carcere.

L'uomo, ex amministratore di condominio, era stato condannato per appropriazione indebita, vicenda avvenuta a Milano nel 2013: avrebbe fatto sparire il denaro degli inquilini. Il giudice aveva deciso di fargli scontare la pena ai domiciliari, ma l'unica abitazione disponibile era quella di sua madre, un'anziana residente a Vignola. La pena che deve scontare finirà tra quattro mesi.

I carabinieri non hanno dunque potuto fare altro che contattare il magistrato, che a sua volta, venendo meno un domicilio disponibile, ha disposto il trasferimento in carcere del condannato. "Mia mamma ed io non ci sopportiamo più", la spiegazione fornita dall'uomo.