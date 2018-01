"Basta carcere per i writers, non si può finire in cella per aver usato vernice su di un muro"

Ci sono giornalisti, musicisti, scrittori. E ancora: poeti, critici, creativi. Tutte persone diverse, personalità diverse, tenute insieme da un unico, accorato appello, dal titolo altamente provocatorio: "Arrestateli! Arrestateli!".

Parte da Milano la "guerra" dei writers - ma non solo - contro il testo dell'articolo 639 del codice penale italiano che punisce con il carcere chiunque "deturpa e imbratta le cose altrui". Il primo a farne le spese, proprio sotto la Madonnina, è stato un ragazzo di ventinove anni condannato a sei mesi e venti giorni di reclusione per aver graffitato treni e vetrine nel 2012. Il ragazzo, che oggi lavora come grafico in Cina, se dovesse tornare in Italia rischierebbe il carcere.

Così, Wiola Viola - giovane artista di strada milanese, subito appoggiata da "colleghi" e non - a inizio anno ha deciso di lanciare un appello per chiedere che proprio il testo dell'articolo 639 venga modificato perché - si legge - "l’inutile e strumentale guerra contro le tante espressioni autonome, non commissionate e creative per le strade non costituisce la premessa ad una società migliore, ma semplicemente rappresenta lo svilimento delle aspirazioni dei giovani e dei creativi che lottano alla ricerca di spazi di socialità e di concreta realizzazione".

"Con una veloce escalation legislativa, conseguenza di una propaganda informativa e culturale votata al populismo, siamo arrivati di fatto ai primi casi giudiziari il cui esito probabile è la carcerazione degli imputati per il reato di imbrattamento. Si, proprio così - sottolinea la ragazza nella raccolta firme - oggi si può finire in carcere per usare vernice su un muro, nel nome del decoro. Non si può distruggere la vita di una persona perché usa colore su un muro, la legge deve essere misurata per essere credibile".

La stessa Wiola, però, riconosce che delle regole servono. "Non vogliamo certamente affermare che dipingere sui muri non debba essere normato o che lo spazio altrui dei cittadini non meriti riconoscimento - ammette l'apello -. Stiamo al contrario chiedendo che quanto deciso dal mondo politico debba essere commisurato in modo da non svilire l’intelligenza che è propria dell’essere umano e che deve essere orientata alla costruzione di un mondo migliore e possibile".

In pochissimi giorni, l'appello "Arrestateli! Arrestateli!" ha raccolto decine e decine di firme, arrivate da artisti - da Moni Ovadia a Caparezza - o semplici cittadini. E questa, per Wiola, è già una prima vittoria.

Ecco le firme finora raccolte