Carceri, privati invitati a dar lavoro ai detenuti. Fontana: "Argomento dimenticato"

Venticinque milioni di euro per reinserire i detenuti nella società. E' quanto ha speso Regione Lombardia dal 2005 al 2018, da quando cioè è in vigore una specifica legge regionale sulla materia. La cifra è stata resa nota da Attilio Fontana, presidente della Regione, a margine dell'incontro a San Vittore con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede e il sindaco di Milano Beppe Sala.

I tre, nell'occasione, hanno firmato un protocollo ("Programma 2121") che implementa ulteriori attività sul reinserimento sociale e lavorativo di chi è in carcere. All'incontro ha partecipato anche Silvia Piani, assessore regionale alle pari opportunità.

La novità più importante del protocollo è che consente di coinvolgere i privati, facilitando la creazione di veri posti di lavoro che consentono ai detenuti di mettersi alla prova e calarsi in situazioni reali di vita. "La carcerazione, come modo per recuperare chi ha commesso un errore, deve essere rimessa al centro dell'attenzione del governo nazionale", ha affermato Fontana: "Gli interventi per il reinserimento dei detenuti sono stati un po' dimenticati".